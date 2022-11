Royaume-Uni : «Je ne reconnais pas du tout cette histoire»

«Je ne reconnais pas du tout cette histoire», a réagi sur la télévision Sky News le ministre de la Santé Steve Barclay, qui a été ministre chargé du Brexit entre 2018 et 2020. «Nous avons un Premier ministre ( ndlr: Rishi Sunak) qui a soutenu le Brexit. Tout comme moi», a-t-il déclaré. «Il est vraiment important que nous utilisions la liberté que nous offre le Brexit. (…) Je veux maximiser les opportunités qu’offre le Brexit».

Selon le «Sunday Times», cette mesure, qui, souligne le journal, serait très impopulaire auprès des députés conservateurs favorables à un Brexit dur, pourrait se mettre en place dans la prochaine décennie dans le but de réduire les barrières commerciales actuelles. «C’est évidemment quelque chose que l’UE ne nous offrirait jamais d’emblée parce qu’elle dirait que vous essayez d’avoir le beurre et l’argent du beurre, mais la raison pour laquelle je pense que nous l’obtiendrons est que c’est dans l’intérêt économique des deux parties», aurait expliqué une source au «Sunday Times».

«Prendre le temps»

Jeudi, Rishi Sunak a affirmé que le Royaume-Uni devait «prendre le temps» de négocier de bons accords commerciaux avec ses partenaires dans le sillage du Brexit, tranchant avec la volonté de ses prédécesseurs de conclure rapidement de tels accords. Depuis sa sortie de l’Union européenne, le Royaume-Uni a dû resigner des accords commerciaux et en a notamment conclu avec l’UE et d’autres pays européens, mais aussi avec la Nouvelle-Zélande, tandis que des discussions sont en cours avec l’Inde, le Canada ou les États-Unis.

Mais les conservateurs au pouvoir se sont récemment attiré des critiques sur celui signé l’an dernier avec l’Australie, accusé de doper les importations australiennes de viande de bœuf et d’agneau au détriment des producteurs britanniques. Selon un sondage publié par l’institut YouGov jeudi, le soutien pour le Brexit est à son plus bas niveau, avec seulement 32% des Britanniques disant qu’il était juste de voter pour quitter l’UE et 56% disant que c’était une erreur.