Pérou: «Je ne renoncerai jamais», prévient le président destitué

Dans cette photo d’archive prise le 29 novembre 2022, le président péruvien Pedro Castillo s’exprime lors d’une conférence de presse à Santiago, lors de sa visite au Chili. AFP

«Je ne renoncerai jamais», a lancé le président péruvien destitué Pedro Castillo, en détention provisoire depuis sa tentative ratée de dissoudre le Parlement le 7 décembre, lors de l’audience d’appel de son arrestation diffusée mardi à la télévision. «Je ne renoncerai jamais et n’abandonnerai pas cette cause qui m’a amené ici», a-t-il dit, exhortant aussi «les forces armées et la police nationale à déposer les armes et à cesser de tuer ce peuple qui a soif de justice», alors que les manifestations pour demander sa libération et la démission de l’actuelle présidente Dina Boluarte ont fait sept morts depuis dimanche.

«Je suis détenu de manière injuste et arbitraire, je ne suis ni un voleur, ni un violeur, ni un corrompu ou un voyou», avait-il dit peu avant dans une brève déclaration. Il a été interrompu par la Cour qui lui a demandé de s’en tenir aux débats judiciaires. Le juge a ensuite suspendu la séance et devait rendre décision à 15 h 30 locales (20 h 30 GMT).

Les manifestations se poursuivaient mardi matin avec de nombreuses routes bloquées dans 13 des 24 régions, selon un bilan de la police. La partie sud du pays, avec la région touristique de Cuzco et la deuxième ville péruvienne Arequipa, et le nord sont les zones les plus touchées alors que le centre avec la capitale Lima est préservé, selon le même rapport.

Le 7 décembre, le président de gauche âgé de 53 ans avait ordonné la dissolution du Parlement mais n’avait pas été suivi par l’armée et les parlementaires avaient peu après voté, à une large majorité, sa destitution pour «incapacité morale».

Arrêté quelques heures plus tard, Pedro Castillo est poursuivi par le Parquet pour «rébellion» et «conspiration. La Cour suprême avait ordonné son placement en détention provisoire pour sept jours. En raison d’appels à manifester, le transport par voie ferrée entre Cuzco et la citadelle inca du Machu Picchu, le joyau touristique du Pérou, a été suspendu, a annoncé l’opérateur. L’aéroport de Cuzco a été fermé pendant la nuit à cause de la présence de manifestants qui tentaient de pénétrer dans les installations.

À Lima, la situation était calme mardi matin après des affrontements en soirée avec la police qui a utilisé du gaz lacrymogène pour disperser des centaines de manifestants qui tentaient de se rendre au Parlement. Dina Boluarte avait été élue aux côtés de M. Castillo, au sein du parti d’inspiration marxiste Pérou libre.