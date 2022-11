Halle Bailey ne ressent plus de pression

Halle Bailey : «Je ne ressens plus de pression»

Halle est prête à faire sensation dans le remake très attendu de «La petite sirène», qui sortira en salles le 26 mai 2023, aux États-Unis. Alors qu’elle avait confié son stress après avoir décroché le rôle iconique de la princesse Ariel, la chanteuse et actrice américaine de 22 ans est bien plus sereine aujourd’hui. «Je ne ressens plus de pression, confie-t-elle à E! News. Je l’ai eue avant de commencer le tournage. J’étais un peu sur les nerfs bien sûr, parce que ce film est tellement important pour beaucoup de gens.» La jeune femme a pu surmonter la nervosité du premier jour sur le plateau grâce à ses amis et à sa famille, dont sa sœur Chloe Bailey. «Je m’appuie sur eux et je sais que je me donne à 100%, explique-t-elle. J’ai fait de mon mieux, c’est tout ce que je peux faire. Je suis vraiment reconnaissante que tout se soit bien passé.»