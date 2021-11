Procès en Valais – «Je ne sais pas du tout pourquoi je suis là»

Un bo u cher bas-valaisan est accusé de n e p as avoir payé la TVA et les taxes douanières (soit 2212 francs par tranche de 100 kilos) sur plus de 48 tonnes de viande importées de France entre 2013 et 2016 . Le montant total de la fraude dépasse le 1,1 million de francs. Somme qu’il risque de devoir rembourser. Ce volet de l’affaire sera traité ultérieurement par le Tribunal administratif fédéral.