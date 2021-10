France-Belgique : «Je ne sais pas si j'ai le "seum", mais du mépris oui»

Le quotidien français «L'Équipe» s'est moqué de la nouvelle défaite des Belges contre les Bleus: «Le seum, deux fois». Pas du goût de tout le monde…

France-Belgique, nouvelle histoire de «seum». Plus de trois ans après la victoire française en demi-finale de Coupe du monde, et plus de trois mois après l'élimination des Bleus contre la Suisse puis celle des Diables contre l'Italie à l'Euro, Belges et Français ont encore une fois passé la journée à s'écharper suite à la demi-finale de la Ligue des Nations remportée par la France jeudi (3-2).

Les Diables devaient prendre leur revanche, mais malgré première une mi-temps outrageusement dominée par Lukaku et consorts (0-2 à la pause), ce sont bien les joueurs de Deschamps qui sont (encore) sortis vainqueur s à l'issue de la rencontre. La faute à un coup de pompe physique des Diables rouges, mas également à une indéniable hausse d'intensité des coéquipiers de Kylian Mbappé. Emmenés par le jeune prodige et par Karim Benzema, les Français ont renversé la situation, rappelant à la Belgique ses vieux démons.

«Le seum, deux fois »

Si joueurs et supporters belges n'en ont pas trop fait cette-fois ci sur une éventuelle «injustice», le titre très ironique choisi par le journal «L'Équipe» n'a pas plu à tout le monde de l'autre côté de la frontière belge, et on l'imagine, pas plus aux Belges frontaliers et résidents. «Le seum, deux fois», a résumé le quotidien sportif, en référence au soi-disant côté «mauvais joueur» des Diables et de leurs fans après le Mondial.