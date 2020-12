Football : Messi: «Je ne sais pas si je vais partir»

Dans un long entretien accordé à la télévision espagnole, Lionel Messi s’est confié sur son ressenti et ses envies d’ailleurs.

L’attaquant argentin avait alors exprimé son envie de quitter le FC Barcelone, allant jusqu’au clash avec sa direction et entraînant de nombreux remous au sein du club catalan.

«Je ne sais pas si je vais partir ou pas, a déclaré Messi. Si je m'en vais, j'aimerais que cela se passe de la meilleure manière et, dans ce cas, je sais que je reviendrais (ndlr: à Barcelone), parce que je veux vivre ici à la fin de ma carrière et apporter à ce club ce que je pourrai. Le Barça est beaucoup plus grand que n'importe quel joueur, moi compris.»