Double homicide de Payerne - «Je ne savais pas que je les avais tués. Aujourd’hui, je le sais»

Une enfance d’une violence terrible

Le témoignage des deux soeurs de Tiago , qui l’ont surtout connu enfant, contribue à l’humaniser. Elles décrivent u n homme qui manque de confiance, et u n enfant harcelé, insulté et frappé quotidiennement par ses frères, tabassé par son père alcoolique. Elles racontent un cadre familial malsain, « une famille où on ne parle pas, on tape » , et des scènes de tabassages ultra - violents dans un cabanon au fond du jardin, ou attaché par des chaînes à côté de son lit. « On ne juge pas un homme sans son histoire » , a insisté une des sœurs. Tiago a d’ailleurs précisé que ses contradictions découlaient de son analphabétisme , ainsi que d’une forte dépression .