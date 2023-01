Priyanka Chopra ne savait pas si sa fille allait s’en sortir

Priyanka Chopra : «Je ne savais pas si ma fille allait s’en sortir»

Interviewée dans «Vogue», l’actrice s’est confiée pour la première fois sur la naissance de son enfant, qui l’a profondément marquée. «Elle était si petite, plus petite que ma main, se souvient l’Indienne de 40 ans. Nick et moi étions devant elle alors que les médecins l’intubaient. Je ne sais pas comment ils ont pu le faire tellement son corps était minuscule.» Pendant trois mois, les jeunes parents, très inquiets, se sont rendus quotidiennement à l’hôpital, au chevet de leur progéniture. «À chaque visite, on la posait sur ma poitrine ou sur celle de mon mari. Je ne savais pas si elle allait s’en sortir.» Heureusement, le nouveau-né a finalement survécu et a pu rejoindre son père et sa mère dans leur maison de Los Angeles, depuis le printemps 2022.