affaire DSK : «Je ne savais rien des comportements de mon mari»

Dix ans après la spectaculaire chute de celui qui était alors son mari, Anne Sinclair brise le silence et confie son «ressenti» sur cette histoire.

Les images, saisissantes, ont fait le tour de la planète en quelques minutes. Apparemment menotté dans le dos, escorté par plusieurs agents, Dominique Strauss-Kahn quitte le commissariat de Harlem sous une pluie de flashes. Nous sommes le 14 mai 2011 à New York, et le directeur du FMI vient d’être arrêté, soupçonné d’avoir sexuellement agressé une femme de chambre du Sofitel. L’affaire, soldée finalement par une transaction financière confidentielle, précipite la chute de celui qui était le grand favori à l’élection présidentielle de 2012.

Tout au long de ce feuilleton judiciaire digne d’une série Netflix, Anne Sinclair est restée aux côtés de son époux, digne et silencieuse. Elle finira par le quitter en 2012. Dix ans après les faits, l’ex-journaliste a décidé de briser le silence et de livrer son «ressenti» sur «l’affaire DSK». Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire «Elle» , Anne Sinclair évoque les critiques qu’elle a essuyées pour avoir soutenu Dominique Strauss-Kahn lors de son procès.

«J’étais avec lui dans la hantise du désaccord»

«Cela tient peut-être à lui, mais peut-être aussi à moi, j’ai reproduit le schéma de dépendance qui me liait à ma mère. (…) J’étais avec lui dans la hantise du désaccord et la crainte de lui déplaire. Alors, était-ce de l’emprise, je ne sais pas, mais en tous les cas, de la soumission et de l’acceptation», confie la fondatrice de la version française du Huffington Post. Anne Sinclair précise qu’elle tient à ne livrer que son sentiment sur cette histoire. «Je ne me sens pas autorisée à parler d’actes qui ne sont pas de mon fait», explique-t-elle.