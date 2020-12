Elle a plus de 15 millions d’abonnés sur Instagram et ses courbes n’y sont pas pour rien. Mais, avant de bâtir son petit empire, l’influenceuse et mannequin Demi Rose n’a pas toujours vu la vie en rose. «Je n’ai jamais trouvé ma place à l’école, les gens étaient assez méchants, a-t-elle confié au « Daily Mail ». Je suppose que j’étais juste différente.»

Attirée par les médias sociaux dès son plus jeune âge, l’ex du rappeur Tyga a essuyé de nombreuses critiques, avant d’apprendre à s’en protéger: «Maintenant, je bloque simplement tous les commentaires négatifs, je ne veux pas que ça ait un impact sur moi.» La bimbo britannique de 25 ans avoue toutefois avoir encore des complexes. «Je ne serai jamais 100% satisfaite de mon corps, mais je fais de l’exercice cinq à six fois par semaine et je mange sainement», précise-t-elle. Quant à la chirurgie esthétique, selon elle, «ça peut mal tourner et c’est mieux de ne pas prendre le risque. Mais je ne sais pas ce que je ressentirai lorsque je serai plus vieille.»