Elections aux Etats-Unis: «Je ne serais pas surprise si un élu se faisait tuer»

Élections aux États-Unis : «Je ne serais pas surprise si un élu se faisait tuer»

À un mois des élections américaines de mi-mandat, élus et agents électoraux alertent contre le regain de violence les visant.

La violence et les armes sont omniprésentes dans la campagne.

«Je ne serais pas surprise si un sénateur ou un élu se faisait tuer», déclarait la sénatrice républicaine, Susan Collins, début octobre, dans les colonnes du New York Times. «Ce qui n'était à l'origine que des appels téléphoniques agressifs se traduit désormais par des menaces et de la violence réelle», a assuré l'élue de 69 ans, après qu'un individu a brisé une vitre de son domicile, dans le Maine.

Des pressions que l'élu républicain anti-Trump, Adam Kinzinger, a lui aussi subies. «Les menaces d'actes violents contre la classe politique ont fortement augmenté ces dernières années», déclarait-il en juillet, partageant des extraits audio de menaces reçues. «On sait où ta famille se trouve et on va t'attraper, espèce de petit c******», entend-on dans un message. «On va attraper ta femme, et tes enfants».