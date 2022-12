Paris : «Je ne souhaite à personne de vivre ce que j’ai vécu»

Renvoyé devant la Cour d’assises des mineurs du Nord, Farid El Hairy a été jugé coupable et condamné en décembre 2003 à cinq ans de prison, dont quatre ans et deux mois avec sursis, de quoi couvrir sa période de détention provisoire. Inscrit au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et violentes, il est alors contraint de pointer tous les ans à la gendarmerie. Quant à ses parents, ils sont condamnés à verser 17’000 euros (plus de 16’700 francs) de dommages et intérêts à la plaignante.