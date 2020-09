Depuis sa plus tendre enfance, Madison Reyes, 16 ans, est passionnée par la musique et les activités d’expression corporelle.

L’Américaine de 16 ans tient le premier rôle dans la saison 1 de «Julie et les fantômes». Avant de jouer dans la série de Netflix, disponible dès le 10 septembre 2020 et réalisée par Kenny Ortega («High School Musical»), Madison Reyes n’avait «aucune autre expérience que de chanter sous la douche et de jouer la comédie devant un miroir».

Pourquoi Kenny Ortega vous a-t-il choisie pour ce rôle? Il m’a expliqué que son équipe avait vu des milliers de filles dans des écoles et cours d’art dramatique avant que je me présente pour une audition. Ce qui lui a plu, c’est la manière dont j’ai imaginé que Julie pourrait échanger avec des fantômes.

Je suis d’une famille originaire de Porto Rico et, comme Jennifer, j’ai grandi à New York. Elle est un exemple pour toutes les jeunes Latinas qui rêvent d’une carrière artistique. Seul le temps dira si j’arriverai à durer et à progresser. Je ne suis encore qu’une ado. Ne me mettez pas la pression!