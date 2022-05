Nomination d’Elisabeth Borne: «Je ne suis pas dupe, Macron veut avoir la main sur tout»

Nomination d’Élisabeth Borne : «Je ne suis pas dupe, Macron veut avoir la main sur tout»

En nommant Elisabeth Borne Première ministre, le président «nomme une fois de plus un technocrate» pour «avoir la main sur tout», a jugé mardi, Eric Zemmour.

En nommant Elisabeth Borne au poste de Première ministre, Emmanuel Macron «nomme une fois de plus un technocrate» pour «avoir la main sur tout», a jugé mardi, l’ancien candidat d’extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour (Reconquête!). «Je ne suis pas dupe. Emmanuel Macron nomme une fois de plus un Premier ministre technocrate comme Jean Castex pour avoir la main sur tout», a déclaré M. Zemmour sur RTL, qui se présente aux législatives dans la 4e circonscription du Var, celle de Saint-Tropez.

De l’autorisation du burkini

Interrogé sur le burkini, dont le conseil municipal de Grenoble a autorisé lundi, le port dans les piscines municipales, le polémiste a estimé que «au nom de la liberté, on accroît l’islamisation du pays». «Depuis 20 ans, c’est la technique des Frères musulmans, ils ont très bien compris notre faiblesse: le culte sacré et dévastateur de la liberté individuelle qui nous fait sacrifier notre identité et Eric Piolle (maire écologiste de Grenoble, ndlr) veut être pris dans ce piège», a-t-il jugé.