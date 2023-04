Mélanie Da Cruz n'est pas fière de ce qu’il s’est passé

On ne devrait plus entendre parler de la guerre que se mènent Mélanie Da Cruz et Samantha Peyton (toutes deux anciennes compagnes du footballeur Anthony Martial) depuis sept ans, du moins si l’en croit les propos de la première sur Snapchat. Dimanche 9 avril 2023, deux jours après s’être livrée à une course-poursuite qui aurait pu très mal finir avec sa rivale, l’ancienne candidate de téléréalité a pris la parole pour mettre les choses au point.

Si elle n’a pas voulu dire ce qui était arrivé – bien que certains internautes évoquent une bagarre – la Française de 31 ans a concédé que ce qu’elle avait fait n’était pas un exemple à suivre ni une bonne solution. «Mais pour moi, il n’y en avait plus d’autres», a-t-elle confié. «Ce message s’adresse aux femmes et aux plus jeunes. Je ne suis pas fière de ce qu’il s’est passé et si ça peut servir de leçon, j’espère que ça profitera à certaines», a-t-elle ajouté.

Mélanie a ensuite assuré qu’elle et Samantha étaient parvenues à un accord. «Il n’y aura plus rien sur internet. C’est une victoire pour elle comme pour moi: la tranquillité. (…) Pour le bien de tous et de nos familles, nous avons convenu qu’à l’avenir, nous communiquerions dans l’intimité», a-t-elle conclu.