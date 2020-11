Loana«Je ne suis pas malade et je ne me drogue pas»

«Je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas... J’avais juste besoin de m’isoler pour mieux me retrouver», a-t-elle écrit sur le réseau social.

Les admirateurs de Loana peuvent souffler. Après avoir été internée d’urgence en hôpital psychiatrique, le 6 octobre 2020, la gagnante de «Loft Story» semble aller mieux. C’est sur Instagram qu’elle a enfin donné de ses nouvelles, le 1er novembre 2020, afin de rassurer ses abonnés et par la même occasion balayer les rumeurs à son sujet. «Je vais très bien contrairement à ce que j’ai pu lire ces derniers temps, non je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas... J’avais juste besoin de m’isoler pour mieux me retrouver», a-t-elle écrit en légende de photos où on la voit grimée pour Halloween. Même si l’ancienne candidate de téléréalité ne dit pas si elle est de retour chez elle, ses admirateurs ont été nombreux à se réjouir de l’amélioration de son état de santé.