Quentin Dolmaire n'est pas pudique face à la caméra

À la fin de la première saison, sortie il y a un an, l’ingénieur spatial Didier Mathure (Melvil Poupaud) voyait une soucoupe volante se poser sur Terre. Dans la saison 2 d’«OVNI(s)», dont la diffusion a commencé le 21 février 2022, celui qui ne croyait jusqu’alors pas du tout aux phénomènes surnaturels va tenter de prouver l’existence des extraterrestres. Et cela ne se fera pas sans son incontournable clique: Vera (Daphné Patakia, vue dans «Benedetta»), Marcel (Michel Vuillermoz) et Rémy, interprété par Quentin Dolmaire. On s’est entretenu avec ce dernier (vidéo ci-dessus) juste avant la sortie de cette nouvelle saison. L’occasion de causer fringues, danse, scènes de nu et, bien sûr, extraterrestres.