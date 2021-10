Pale Male, un musicien à deux visages

Le Genevois de 30 ans est une voix bien connue de Couleur 3. Son ton décalé, enjoué et rieur fait mouche, comme dans «Footaises» lors de l’Euro . Pourtant, quand Fantin Moreno enfile son costume de musicien multi-instrumentiste, sous le pseudo de Pale Male , on a affaire à un tout autre homme.

Oui. J’ai une grande part de mélancolie en moi. Dès que je fais une note, elle débarque. Je ressens le besoin d’exprimer ma tristesse et mes angoisses en musique, mais j’aime aussi la joie, le partage et mon côté extraverti et déconneur de la radio. Je ne suis pas schizo ni bipolaire, des spécialistes me l’ont confirmé (rire).