Matthieu Delormeau ne sent pas très sollicité

Va-t-on revoir un jour Matthieu Delormeau sur un plateau de télévision, depuis son départ en mai 2023 de «TPMP», sur C8? Rien n‘est moins sûr. Dans un live organisé sur la page Instagram du psychologue Laurent Karila, l’animateur s’est confié sur sa situation professionnelle. «Les gens m’aiment mais je crois que les chaînes de télé ne m’aiment pas beaucoup. Je ne sais pas où on me reverra, mais je ne suis pas très sollicité, ça me fait de la peine», a-t-il déploré. Lors de ses quelques entretiens d’embauche, l’ancien chroniqueur, qui a eu des tensions avec Cyril Hanouna, n’a essuyé que des refus. On lui a en effet fait savoir qu’il était risqué de l’engager, car il était trop «clivant» pour les téléspectateurs.