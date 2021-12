Lucas Bravo n'est pas un dragueur

Dans «Emily in Paris», il incarne le chef de cuisine Gabriel qui séduit Emily, jouée par Lily Collins (qui a récemment partagé des photos de son mariage) . À 33 ans, Lucas Bravo a décroché son premier grand rôle à la télé après des années à apparaître dans «Sous le soleil» ou «Plus belle la vie».

Comment avez-vous été choisi pour jouer Gabriel?

J’ai auditionné pour Darren Star, le créateur de la série, sans me faire d’illusions. En fait, j’étais en Corse au milieu de chèvres avec des potes qui font du fromage lorsqu ’ on m’a demandé de retourner à Paris de toute urgence. J’ai rencontré Lily Collins et cela a tout de suite fonctionné entre nous . C’est ce qui m’a permis de décrocher ce rôle.

Que pensez-vous des critiques qui disent que la série, dont la saison 2 est disponible depuis le 22 décembre 2021 sur Netflix, est loin de la réalité et bourrée de clichés?

Je comprends quand on dit que cela n’est pas la réalité du Paris d’aujourd ’ hui, mais c’est la vision de Darren, un artiste qui a connu la capitale française dans sa jeunesse. Bien sûr qu’il y a des clichés et cela donne des épisodes sympas, drôles, touchants et agréables, sans prise de tête. Notre série est un divertissement, rien de plus.

Ressemblez-vous à votre personnage?

Je suis certainement aussi réservé que lui, mais ne comptez pas sur moi pour vous cuisiner un repas de grand chef. J’ai fait plein de petits jobs pour gagner ma vie auparavant, dont serveur et barman, mais jamais cuisinier.

Êtes-vous aussi timide avec les femmes que Gabriel?

Probablement. Je ne suis pas un dragueur et chacune de mes relations passées a été le fruit du hasard, d’une rencontre. L’avantage de la pandémie est que je ne me suis jamais retrouvé dans une situation avec des fans autour de moi. Je fais tout pour conserver cette discrétion qui me vient de mon père certainement.

Votre père est l’ancien international de football Daniel Bravo. Avez-vous songé à lui succéder sur les terrains?

Non. Je sais toucher un ballon, mais je n’ai jamais eu la prétention de suivre ses traces. Footballeur, c’est une vocation et il y a des milliers d’amateurs qui rêvent d’une carrière pro. Cela n’a jamais été mon cas. Mon père était très simple et ne voulait pas mêler sa famille à son métier.

Comment la comédie est-elle entrée dans votre vie?