Football : «Je ne suis pas un entraîneur si désastreux»

Après avoir battu Barcelone dans le Clasico, puis qualifié le Real pour les demi-finales de Ligue des champions, Zinédine Zidane a manié l’humour ce samedi en conférence de presse.

«L’important, c’est de mettre de la passion dans ce que tu fais. Parfois, tu t’en sors bien, parfois moins bien... mais peu importe. Je sais où je suis et je donne le maximum chaque jour», a ajouté Zidane, répondant à ceux qui, dans la presse espagnole, lui prêtaient plus de «chance» que de maîtrise dans les grands matches.

«Dix jours très intenses»

«On est contents d’être encore en vie dans les deux compétitions. Ça a été dix jours très intenses, avec des matches très exigeants. Et demain (dimanche), on aura un match encore exigeant physiquement. Mais on est prêts», a assuré Zidane, vantant la capacité de remobilisation de ses joueurs.

«Ils ont beaucoup gagné, mais ils en veulent toujours plus. Et ça, pour un entraîneur, c’est phénoménal. On va continuer à se battre, à travailler dur. C’est une équipe caractérisée par le travail. Et le travail peut t’apporter de très grandes choses», a-t-il fait valoir.