Taron Egerton«Je ne suis pas un gamer dans l’âme»

On dit souvent qu’un acteur doit s’effacer le plus possible pour devenir quelqu’un d’autre. Je ne suis pas d’accord. Je joue toujours une version de moi-même, bien que j’adopte une voix ou une gestuelle différentes. J’essaie avant tout de trouver des points communs avec mon personnage et d’avoir de l’empathie pour lui.

Ce que j’adore chez lui, c’est qu’il n’est pas cool. Moi aussi, j’ai beaucoup de peine à être cool. Mais je peux être enthousiaste à l’excès et résolu, comme Henk. Il est débrouillard et parfois manipulateur, mais on lui pardonne à cause de son enthousiasme et de sa passion des jeux vidéo.