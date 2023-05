Ivre, à contresens sur l'A5 sur un vélo volé, il a été puni

En onze jours, un Marocain a aligné toute une série d’infractions. La plus rocambolesque? Il a dérobé un vélo électrique et pris l’A5 à contresens entre Neuchâtel et Colombier, en état d’ébriété, de nuit.

Explications maladroites

Le prévenu a été pincé dans le galetas d’un immeuble: «J’avais froid et je voulais me réchauffer», a-t-il dit. Il est monté sur un bateau de la LNM (société de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat) et s’est servi dans le frigo: «J’avais froid et faim et j’ai écrit mon nom et mon numéro de carte d’identité», s’est-il dédouané.