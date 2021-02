Angelina Jolie : «Je ne suis pas une bonne mère au foyer»

L’actrice Angelina Jolie ne se sent pas capable d’élever ses six enfants comme il le faudrait. Elle s’en veut un peu.

Si Angelina Jolie adore ses six enfants, elle avoue ne pas être une maman traditionnelle. Depuis son divorce d’avec Brad Pitt en 2019, la star a la garde partagée de Maddox, 19 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 ans et ses jumeaux, Vivienne et Knox, 12 ans. Mais l’ex de l’acteur réalise qu’elle leur donne du fil à retordre, bien malgré elle. «J’ai l’impression que je n’ai aucune compétence pour être une mère au foyer. J’y arrive tant bien que mal parce que mes enfants sont assez résilients et ils m’aident, mais je ne suis vraiment pas bonne dans ce domaine», confie l’Américaine de 45 ans dans « Vogue ».

Depuis sa rupture avec son ex-mari, survenue en 2016, Angelina n’a pas retrouvé l’amour. «Ces dernière années ont été assez dures. Je me suis concentrée sur le bien-être de ma famille», dit-elle. Mais son moral semble aller un peu mieux: «Cela revient doucement, la glace fond et le sang revient dans mon corps.» Une chose est sûre, la comédienne n’a pas peur de vieillir. «Je me réjouis d’avoir la cinquantaine. Je pense que je serai bien mieux durant cette période. Et cela même si l’autre jour nous sautions sur le trampoline et les enfants m’ont dit: «Non, maman, ne fais pas ça! Tu vas te faire mal!» Et je me suis dit: «Mon Dieu, c’est drôle n’est-ce pas?»