Selena Gomez n'est pas une personne très sexuelle

Selena Gomez : «Je ne suis pas une personne très sexuelle»

La chanteuse Selena Gomez a eu honte de poser nue sur la couverture de l’un de ses albums.

Si Selena Gomez mène une brillante carrière dans le showbiz, elle regrette certains aspects de son métier. L’actrice et chanteuse, qui a lancé un site dédié à la santé mentale , n’a pas aimé être «sexualisée» par l’industrie de la musique, comme elle l’a confié dans « The Hollywood Reporter ». «J’ai fait une couverture d’album dont j’ai eu vraiment honte après coup», a-t-elle confié, en faisant référence à son deuxième album, «Revival», sorti en 2015, sur la pochette duquel elle apparaît nue.

La star, qui a été révélée dans des productions Disney Channel, s’est donc remise en question après cet épisode. Celle qui a sa propre collection de maillots de bain a dû surmonter sa honte. «C’était un choix que je n’étais pas forcément contente d’avoir fait, mais je pense avoir fait de mon mieux, en essayant d’être moi-même. Et moi, je ne suis pas une personne très sexuelle. Parfois, j’aime me sentir sexy, mais cela ne veut pas dire que c’est pour quelqu’un d’autre, c’est pour moi», a précisé l’Américaine de 29 ans, qui joue dans la série «Only Murders In The Building».