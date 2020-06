Football

«Je ne suis plus le même Kevin Fickentscher»

De retour de blessure, le portier du FC Sion se livre sur l’épilogue de cette saison particulière. Avec un état d’esprit déterminé.

–Rien ne remplace le rythme de la compétition et dans ce sens, Saint-Gall est à l’arrêt depuis aussi longtemps que nous. À ce niveau, on est donc tous à égalité. De toute manière, ça va être intense, fou, inédit. Six semaines anglaises consécutives, ça promet.

Je ne sais pas. Jusqu’ici, je me suis focalisé sur ma cheville. Maintenant, j’essaie de me préparer au mieux. Je préfère rester concentré sur ce qui est de mon ressort. Mais une chose est sûre: la situation a évolué en trois ans. Et je ne suis plus le même Kevin Fickentscher