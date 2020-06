Elle Fanning

«Je ne suis plus une enfant»

Avec la série «The Great», Elle Fanning veut montrer qu’elle a évolué depuis ses débuts au cinéma.

Sexe, vulgarité et attitude rock’n’roll: il y a de tout dans la nouvelle série de Starzplay, dont l’actrice de 22 ans est la star et la productrice.

Parce que je ne suis plus une enfant et il est temps de le prouver. On me voit encore comme la petite qui débute au cinéma, mais c’était il y a près de 20ans. Je voulais faire voler en éclats cette image d’ado parfaite, justement. «The Great» est une opportunité pour moi.