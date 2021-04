Pépita de «Pyramide» : «Je ne supporte pas qu'on salisse cette émission»

L'animatrice est très remontée contre l'émission «Canap95» qui la présentait comme victime de racisme et de misogynie.

«Ça a été extrêmement violent pour moi (...) Mon sang n'a fait qu'un tour (...) Ils se sont servis de moi pour faire ça parce que c'est un montage, c'est pas des images complètes et je ne tolérerai jamais, jamais - je suis enragée - qu'on puisse accuser Patrice (Laffont), Laurent (Broomhead), le plateau de Pyramide de racistes ou de misogynes», s'est-elle énervée, interrogée par Cyril Hanouna dans «Touche pas à mon poste» jeudi soir. Elle réagissait à la diffusion mardi de «Canap95» sur TMC qui voulait démontrer qu'elle était victime de racisme et de misogynie.

«Ces gens-là m'ont superprotégée, ils m'ont même poussée pour que j'aille plus loin dans mes délires parce que j'étais un peu barrée», les a-t-elle défendus. «Je ne supporte pas qu'on salisse cette émission parce que j'ai vraiment vécu des moments merveilleux avec eux (...) Ceux qui m'ont blessée et humiliée, c'est TMC (...) On ne m'a pas demandé mon avis parce que si j'avais été prévenue, je leur aurais mis une droite dans la tête».