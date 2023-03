Sydney Sweeney ne tourne le dos à personne

Sydney Sweeney à la Berlinale, le 18 février 2023. REUTERS

C’est au récent festival du film de Berlin que l’actrice de 25 ans, qui n’était pas prise au sérieux à cause de ses scènes déshabillées, avait fait le déplacement pour présenter «Reality» un thriller sur l’ingérence d’agents russes dans l’élection de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Est-ce votre succès dans «Euphoria» qui vous a permis de tourner dans un film comme «Reality», que l’on attend au cinéma dans les prochains mois?

«Euphoria» m’a apporté une reconnaissance, mais je passe des auditions comme tous les comédiens, rien n’a changé. Pour «Reality», j’ai recherché toutes les vidéos que je pouvais trouver sur Reality Winner, cette agent des services secrets américains qui a été surprise chez elle par le FBI puis accusée d'être la lanceuse d’alerte qui a dénoncé l’intervention des services russes pour favoriser Donald Trump à l’élection présidentielle de 2016. C’est une jeune femme de mon âge qui est fascinante car elle est tombée presque par hasard sur des documents compromettants pour la sécurité des États-Unis.

Quelle a été votre préparation avant le tournage?

J’ai eu l’honneur et le privilège de pouvoir discuter directement avec Reality. La réalisatrice, Tina Satter, a organisé cela sur Zoom car Reality a été condamnée à 5 ans de prison. Nous avons échangé avant le début du tournage et nous avons continué à communiquer durant la production, ce qui m’a permis de lui poser toutes sortes de questions sur les détails de son histoire. C’est un rêve pour un acteur de pouvoir parler avec la personne que l’on incarne dans une histoire vraie. Cela m’a aidée à comprendre sa mentalité et ce qui se passait dans sa vie au moment des faits.

Quel a été le moment le plus complexe?

Tourner dans une seule pièce durant des heures et des jours car l’intrigue se concentre sur l’arrivée des agents du FBI chez elle et leurs discussions ou plutôt l’interrogatoire qu’elle a subi. Au début, elle ne savait pas que ces gars étaient du FBI et qu’ils étaient là pour l’arrêter et la jeter en prison. Elle n’a jamais demandé à être accompagnée ou défendue par un avocat. Et Reality continuait à plaisanter entre deux questions sérieuses en conservant son sens de l’humour.

Vous avez cinq films en préparation en 2023. Allez-vous tourner le dos à «Euphoria» maintenant que vous recevez de multiples propositions?