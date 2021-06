Sortie ciné - Jason Statham ne tourne que dans des films qu'il voudrait voir

Nous sommes restés en contact au fil des ans même si nous n’avons pas tourné ensemble. J’ai enchaîné les franchises, les blockbusters et même les comédies d’action, mais ça me fait du bien de revenir à mes origines avec Guy Ritchie. Le thriller est mon genre favori, surtout quand le héros cherche à se venger. D’ailleurs, je ne tourne que dans des films que j’aimerais voir.

Je suis arrivé à un stade de ma carrière où le plus important pour moi est le choix du réalisateur. Avec Guy, je me savais entre de bonnes mains. Nous avons une vraie connexion, on se comprend en un regard. Pas besoin d’apprendre ses dialogues à la virgule près avec lui car il change souvent les répliques durant le tournage. Pareil avec les scènes d’action. Ses films évoluent constamment en fonction de ses nouvelles idées.

Si le réalisateur Justin Lin est aux commandes, je suis partant. Comme les fans, je veux retrouver Shaw, alors les auteurs ont intérêt à me trouver une histoire forte qui va plaire à tous les spectateurs! Un nouveau face-à-face entre Han (Vin Diesel) et Shaw serait top, non? On m’a aussi parlé d’une option pour un second film «Hobbs & Shaw». Honnêtement, il n’y a rien de signé, rien de fait, et je ne suis pas du genre à reprendre un rôle si le script n’est pas ultrafort.