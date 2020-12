Nabilla : «Je ne vais pas tuer ma grand-​​mère pour une photo!»

La maman de Milann a poussé un coup de gueule contre les personnes qui lui demandent de poser avec elles sans se soucier des gestes barrières.

De passage à Annemasse pour les fêtes de fin d’année pour passer du temps avec sa mémé et lui présenter son fils, Nabilla a fait un crochet par Genève avec son mari et son petit Milann. Et forcément, malgré le masque, plusieurs de ses fans l’ont reconnue et lui ont demandé de prendre la pose pour eux, parfois de manière un peu rude, voire agressive. C’est en tout cas ce qu’a raconté la jeune femme de 28 ans sur Snapchat.

En colère, Nabilla a fustigé «les gens qui se croient tout permis»: «Il y a des personnes qui vous accostent dans la rue de manière tellement condescendante, tellement méchante et rabaissante en mode «hé, fais la photo là!». Euh, bonjour, je suis avec mon fils, mon mari, nous sommes en famille, est-ce que c’est possible de le faire de manière moins intrusive ou plus respectueuse?»

Mais ce qui a agacé l’influenceuse plus que tout, c’est le fait que plusieurs de ses fans ne respectent pas les gestes barrières et lui demandent de faire de même. Nabilla craint surtout pour la santé et la vie de sa grand-mère de 86 ans, Livia. «Pour une photo je vais tuer ma grand-mère? C’est ça le délire? Non, jamais de la vie», s’est-elle insurgée.

La femme de Thomas Vergara a tout de même eu quelques mots pour ses fans bienveillants, gentils et polis qui lui demandent des photos et les a remerciés de bien se comporter et de porter un masque pour prendre la pose avec elle.