Jeanfi Janssens : «Je ne veux pas une gueule qui pend»

Craignant de vieillir trop vite, l’humoriste Jeanfi Janssens a recours à la médecine esthétique pour continuer à plaire…

Le comique, dont le spectacle «Jeanfi décolle» sera diffusé le 30 mars 2021 sur W9, assure qu’il n’a eu que des injections. «Il y a eu du Botox. Et après vous trouvez ça tellement magique de remplacer un trou par une bosse, parce qu’on vous comble les rides, et si on est mal entouré on peut vite se perdre. À un moment, je m’étais un peu perdu et j’avais un peu trop de pommettes. Quand je souriais, on les voyait de derrière! Après, ça s’est régulé et maintenant j’essaie juste d’avoir de l’entretien. J’essaie de rester dans la normalité de ce qui se fait. Je vois pas pourquoi je devrais avoir une gueule qui pend juste parce que je vieillis!»

Il faut dire que depuis sa récente rupture avec son copain, Jeanfi ressent une certaine pression pour retrouver l’amour. Selon lui, le physique prime avant tout quand on fait de nouvelles rencontres. «C’est compliqué le rapport à la vieillesse. Moi, à un moment, je sentais que je devenais du second choix. J’étais le joker, se souvient-il. Alors c’est aussi une manière de garder la confiance, de l’assurance. Moi je sais que j’ai gommé un complexe, que ça me plaît et ma façon de me présenter à l’autre est différente. J’ai plus d’aplomb et de confiance. J’ai l’impression de rester dans la course et puis je me sens tellement jeune à l’intérieur.»