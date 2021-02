Le mari aussi sous enquête

Peu après le drame, le père de la victime avait expliqué que sa fille voulait divorcer parce que son mari était devenu violent. Confronté à ses accusations, l’époux dément en bloc. «On avait une bonne relation. Quelqu’un raconte des mensonges. On était en contact plusieurs fois par jour.»

Contacté, le Ministère public informe que le mari de la victime se trouve sous le coup d’une enquête pénale pour soupçons d’infraction contre le patrimoine ainsi que pour soupçons de menace et de contrainte après le dépôt d’une plainte de la part de sa femme, en été 2020. «Il s’agissait d’une dispute au téléphone, rien de plus. Les choses allaient de nouveau mieux entre nous. Je pensais que tout allait s’arranger», assure l’époux.

Le trentenaire se dit surtout inquiet pour sa fille de 2 ans, qui se trouvait dans l’appartement au moment des faits. Elle a été placée dans une institution adaptée par les autorités. «Je ne sais rien de plus. Je voudrais être là pour elle.» Et d’ajouter: «Une chose est sûre: je ne veux plus jamais avoir affaire à mon grand-père!»