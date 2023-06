Barrage détruit en Ukraine : «Je ne vois presque rien, de près ou de loin, qui profite à Kiev dans l’affaire»

La destruction partielle d’un barrage hydroélectrique dans le sud de l’Ukraine, dont s’accusent Moscou et Kiev, va submerger des lignes défensives russes le long du Dniepr mais surtout entraver une potentielle opération ukrainienne dans la zone pour reconquérir des territoires occupés.

Pour «freiner» Kiev?

Ce barrage est conçu notamment pour alimenter en eau, via un canal, la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par Moscou, qui pourrait ainsi connaître d’importantes difficultés d’approvisionnement en eau à l’avenir. Mais de nombreux observateurs occidentaux penchent malgré tout pour un sabotage russe pénalisant Kiev sur le court terme, à l’heure où l’armée ukrainienne se prépare à lancer une offensive .

C’est en tout cas la thèse de Kiev, qui a accusé mardi la Russie d’avoir «fait sauter» le barrage pour «freiner» ses opérations. Ces inondations ont déjà provoqué à ce stade des centaines d’évacuations et risquent d’entraver les opérations militaires ukrainiennes en cours. Militairement, la montée des eaux dans la région de Kherson va également rendre singulièrement difficile un franchissement du fleuve via une potentielle opération amphibie ukrainienne pour tenter de reconquérir la rive Est, en direction de la Crimée.

«Le coupable logique»

«Si l’on suit la logique de «cui bono» (à qui cela profite-t-il, ndlr), la Russie serait le coupable logique car en provoquant des inondations en aval de Nova Kakhovka, les Russes compliqueraient les efforts de franchissement des Ukrainiens, gagnant ainsi du temps et leur permettant de se focaliser sur d’autres sections du front», étendu sur environ 1000 kilomètres, souligne sur Twitter l’historien britannique Sergey Radchencko, professeur au Johns Hopkins School of Advanced International Studies. «Je ne vois presque rien de près ou de loin qui profite à l’Ukraine dans l’affaire. Encore une infrastructure détruite, encore un outil de production électrique à terre, encore des souffrances pour les civils ukrainiens, une limitation des options offensives et logistiques ukrainiennes», renchérit Stéphane Audrand, consultant français indépendant en risques internationaux.