Manifestations antiracistes

«Je ne voulais pas le voir mourir»

Des images fortes prises samedi à Londres montrent un manifestant antiraciste venir en aide à un militant d’extrême droite blessé. Il témoigne.

La scène, immortalisée samedi dans le centre de Londres, est en train de faire le tour du monde. De violents affrontements ont éclaté entre la police et des manifestants liés à l’extrême droite. Ces derniers affirmaient vouloir «protéger» des monuments d’actes de vandalisme de la part de militants antiracisme. Dans la confusion générale, un homme blanc a été violenté et blessé. Patrick Hutchinson, qui participait à sa première manifestation Black Lives Matter (BLM), est venu en aide à son rival et l’a porté sur ses épaules. Des images fortes qui ont valu au militant une vague de louanges.