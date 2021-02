Ukraine : «Je ne voulais pas me retrouver sans mari»

Après «une vie passée» sous l’EI, une trentenaire espère refaire son existence dans son pays et oublier le calvaire qu’elle a vécu ces dernières années.

Six ans après avoir quitté l’Ukraine pour suivre son mari en quête d’un avenir meilleur sous le régime des jihadistes de l’Etat islamique en Syrie, Alimé Abbassova est revenue dans son pays à Nouvel-An, rêvant d’un nouveau départ.

Si les pays occidentaux sont souvent réticents à rapatrier de Syrie et d’Irak leurs ressortissants ayant été en contact avec l’EI, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a à l’inverse publiquement salué le retour de ses deux compatriotes, résultat selon lui d’une «opération spéciale» extrêmement «compliquée».

«Un piège»

Cette ex-république soviétique majoritairement chrétienne orthodoxe abrite des centaines de milliers de Tatars de Crimée, minorité musulmane vivant principalement dans cette péninsule et qui s’est opposée à son annexion par la Russie en 2014. Certains ont fui la presqu’île face à la répression dont ils se disaient victime de la part de Moscou.

Selon Mme Abbassova, sa famille a été attirée en Syrie par un ami promettant à son mari qu’il allait pouvoir y continuer son travail de cordonnier, tout en vivant «selon la loi islamique». «Je ne voulais pas me retrouver sans mari. J’avais deux enfants à l’époque», explique-t-elle.

La jeune femme décrit sa «déception totale» face à la brutalité du groupe jihadiste. Selon elle, la famille s’est retrouvée dans un «piège»: «Quand on a commencé à chercher comment en sortir, toutes les routes étaient déjà fermées» et «si vous essayiez de vous échapper, ils pouvaient vous tirer dans le dos».

Elle dit avoir passé près de deux ans dans les camps d’al-Hol et de Roj, gérés par les Kurdes et où des dizaines de milliers de proches de combattants et de sympathisants de l’EI sont détenus depuis 2019.