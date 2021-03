Famille royale britannique : «Je ne voulais plus être en vie», dit Meghan à Oprah

Meghan Markle a eu des pensées suicidaires lorsqu’elle vivait au sein de la famille royale, et n’a reçu aucun soutien psychologique malgré des demandes répétées, a-t-elle expliqué dans une interview diffusée dimanche.

Harry et Meghan face à Oprah Winfrey.

«Je ne voulais tout simplement plus être en vie. Et c’étaient des pensées constantes, terrifiantes, réelles et très claires», a dit la duchesse de Sussex à la présentatrice Oprah Winfrey lors de l’entretien retransmis par la chaîne CBS, mettant son état psychologique sur le compte de la couverture agressive des médias britanniques.