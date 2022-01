Emma Watson réagit à la boulette

Emma Watson : «Je n’étais pas aussi mignonne!»

La star de «Harry Potter» a réagi avec humour à l’erreur qui s’était glissée dans l’émission qui célébrait les 20 ans du premier film.

Dans l’émission «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts», diffusée lundi 3 janvier 2022 sur RTS 1 , une photo d’Emma Roberts enfant avait été utilisée, au lieu d’une photo d’Emma Watson. Sur son compte Instagram, l’actrice britannique a réagi à la bourde, repérée par une internaute : «Je n‘étais PAS aussi mignonne», a-t-elle légendé sous la photo d’Emma Roberts.

Une autre erreur avait aussi été repérée par les fans: les noms des jumeaux Oliver et James Phelps, qui incarnent les jumeaux George et Fred, avaient été inversés lors d’une interview. «Je suppose qu’après toutes nos blagues au fil des années, quelqu’un a décidé de se venger!» a écrit Oliver sur son compte Instagram. Depuis, le service de streaming HBO Max a fait son mea culpa et a corrigé les deux boulettes.