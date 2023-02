Balise airtag d’Apple : «Je n’étais pas folle: quelqu’un me suivait»

«Je me suis sentie violée»

Quand elle tombe sur le gadget, tout prend sens dans la tête de la jeune artiste. Depuis la fin d’une tumultueuse histoire d’amour, elle dit recevoir des appels incessants et de nombreux messages de son ex-petit copain, qui vient même frapper à sa porte au milieu de la nuit quand il ne fait pas irruption dans le restaurant où elle dîne. «Lorsqu’on a retrouvé ce AirTag, c’est devenu évident que je n’étais pas folle. Je savais que quelqu’un me suivait», déclare à l’AFP la jeune femme qui vit à Washington. «Je me suis sentie violée. Je me suis isolée. J’ai arrêté de sortir», confie-t-elle. «Je sais que quelqu’un a la possibilité de placer un appareil sur mon corps, mes possessions, et me suivre à la trace pour le reste de ma vie. Et (ces accessoires) deviennent de plus en plus petits et difficiles à détecter», poursuit-elle avec colère.