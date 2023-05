Football: «Je n’imaginais pas mettre autant de moyens pour l’équipe féminine»

Christian Constantin, lors du match de l’équipe masculine contre Lugano, le 5 mars. Urs Lindt/freshfocus

Pour la 3e fois de son histoire, l’équipe féminine aura les honneurs de Tourbillon. Ce dimanche (14h30), les Sédunoises attendent Thoune dans le cadre du tour de promotion/relégation. Une équipe qu’elles ont affrontée à deux reprises lors de la saison régulière en LNB, avec une victoire 4-3 dans l’Oberland et un revers 3-1 à domicile. Après la défaite initiale contre Rapperswil, lanterne rouge de Super League, le FC Sion va devoir réagir contre un adversaire qui s’est imposé 2-1 à Yverdon, 9e de Super League, le week-end passé. «Nous espérons pouvoir compter sur le soutien du public pour nous relancer», a expliqué l’entraîneur Julien Marendaz sur le site du club. A cette occasion, et pour célébrer la Fête des mères, l’entrée sera offerte à toutes les femmes ainsi qu’à l’ensemble des équipes féminines du canton, invitées pour ce duel. Interview avec le président du FC Sion.

Ça sera un peu piégeux car le terrain est un peu plus grand que ce dont les filles ont l’habitude Christian Constantin, président du FC Sion

– Christian Constantin, quel objectif avez-vous fixé à l’équipe pour ce tour de promotion-relégation?

– Il n’y a pas d’objectif fixé, on va voir ce que l’équipe va réussir à faire.

– Le but est d’atteindre la Super League à moyen terme, à quoi est due la réussite cette saison?

– Je n’imaginais pas mettre autant de moyens cette année pour l’équipe féminine. Mais il y a une vraie ambition de monter à moyen terme et on a dépensé beaucoup d’argent. C’est ce qui nous a permis d’être dans les premières équipes, et pas en queue de classement, comme l’année dernière.

– Dimanche, Sion joue contre Thoune à Tourbillon. Comment est-ce que cela s’est passé?

– Les M21 y jouent le samedi, donc on a fixé le match de l’équipe féminine pour qu’elle puisse jouer ce match de finales à Tourbillon. Mais ça sera un peu piégeux car le terrain est un peu plus grand que ce dont les filles ont l’habitude.

– Qu’est-ce qui empêche Sion de disputer ses trois matches dans ce stade?

– Le 3e va se dérouler à Martigny (ndlr: le 10 juin face à Yverdon), dans le cadre du tournoi des FF19 organisé par le club, une compétition d’équipes féminines valaisannes. Dans un premier temps, le 2e, contre Rapperswil (ndlr: le 27 mai), devait aussi avoir lieu à Tourbillon, mais comme il y aura des travaux, on devra jouer à Fully. Cela nous fait d’ailleurs plaisir de jouer là-bas, car ils ont été très courtois avec nous cette saison, en nous prêtant régulièrement le terrain.

– En Angleterre, Tottenham va planifier les équipes masculine et féminine le même jour dans le même stade, avec une entrée valable pour les deux matches. Pourrait-on voir quelque chose d’identique la saison prochaine en Valais?

– En termes de culture, on est encore trop loin pour que cela se fasse. Il faut que les filles prennent de la routine au plus haut niveau si on veut arriver à ce genre de choses. C’est de la musique d’avenir, mais pour le moment c’est trop prématuré de parler de ça.

– Vous avez annoncé que vous alliez prendre du recul au terme de la saison 2023/24, sans totalement vous retirer du football valaisan. Est-ce que continuer à soutenir l’équipe féminine peut constituer une option?