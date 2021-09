Football féminin - L’équipe de Suisse cible le Mondial 2023

Se concentrer sur le jeu

La Suisse, qui se rendra en Moldavie mardi, part largement favorite de son duel contre les Lituaniennes. D’une part, elle les a battues à deux reprises (4-0 et 0-3) lors de la dernière campagne qualificative pour l’Euro , d’autre part, ses principales tôlières sont en forme en ce début de saison. Ramona Bachmann (PSG), Aigbogun Eseosa (Paris FC), Ana-Maria Crnogorcevic (FC Barcelone), Lia Wälti (Arsenal), Gaëlle Thalmann (Real Betis), Vanessa Bernauer (AS Rome), Rahel Kiwic (Zurich) et Sandy Mändly (Servette), qui comptent toutes plus de 70 matches avec la sélection nationale, sont titulaires dans des clubs qui brillent dans leurs championnats respectifs.