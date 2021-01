D’Yverdon-les-Bains à Marseille

Les deux malfrats ont utilisé la carte volée avec un appétit vorace à coup de retraits en francs et en euros. Les lieux des prélèvements révèlent leur itinéraire: Neuchâtel, Yverdon-les-Bains, Besançon (F) et Marseille (F). Pour permettre à sa maman de rentrer dans ses fonds, Alex a lancé une opération de vente de cœurs virtuels sur Facebook, d’une valeur de 10 à 50 fr. «Environ 200 fr. ont été récoltés en 24 heures. Je suis ému et touché», a salué le quadra. Selon une enquête publiée en 2018, 25% des personnes âgées de plus de 55 ans résidant en Suisse ont été victimes d’un vol, d’une arnaque ou d’un détournement.