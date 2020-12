Rachel Brosnahan AFP

Après avoir remporté une multitude de prix pour sa série « La fabuleuse Mme Maisel», l ’ actrice se lance dans la production d ’ un nouveau film.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’incarner cette jeune maman dans le milieu des gangsters des années 70?

Depuis très jeune, j ’ adore ce genre de films , comme «Le p arrain». À l ’ époque, les femmes n ’ avaient que des rôles secondaires. L a réalisatrice Julia Hart et moi, nous avons voulu raconter une histoire dans la pègre américaine mais du point de vue féminin. «I ’ m Your Woman» est raconté par une femme, réalisé par une femme et montre la force d ’ une femme pour survivre et sauver son bébé au milieu des gangsters des années 70.

Êtes-vous douée avec les armes?

Au contraire! Je panique à la simple vue d ’ une arme à feu. J ’ ai passé quelques jours dans un stand de tir pour me préparer au tournage et cela a été un vrai défi. J ’ ai les mains moites rien que d ’ en parler. Je savais que ce serait indispensable pour incarner Jean car elle a un sentiment de puissance quand elle arrive à manier un pistolet et cela lui sauve la vie. Mais moi, je refuse d ’ être armée.

Votre personnage est une jeune maman. Est-ce que cela vous a donné envie de fonder une famille?

U n bébé de six mois sur un plateau de cinéma n ’ est pas évident car c ’ est aux acteurs et aux techniciens d ’ être prêts en permanence. Hors de question de demander à un bébé de sourire ou de pleurer sur commande, alors on se tenait prêt s à tout. Nous avions plusieurs bébés pour limiter les heures devant les caméras. Le plus drôle est qu ’ il arrivait qu ’ ils s ’ endorment en plein milieu d ’ une scène d ’ action ! J ’ ai même eu à changer quelques couches pour ne pas perdre trop de temps entre deux prises de vue s . De là à être maman tout de suite pour de vrai, c ’ est une autre histoire (rires).

1 / 6 «I’m Your Woman» «I’m Your Woman» «I’m Your Woman»

Entre ce film des années 70 et votre série «La fabuleuse Mme Maisel» dans les années 50-60, vous semblez abonnée aux années passées…

Cela me convient. Quand j ’ ai étudié les arts dramatiques à l ’ école, on me refusait à toutes les auditions. On me disait que je n ’ étais pas assez drôle, trop ceci, pas assez cela. Et puis , on m ’ a trouvé e parfaite pour être Maisel, cette jeune J uive dans le New York de la fin des années 50 qui devient une comique. Mon objectif est de trouver des projets intéressants, peu m ’ importe si cela ne se passe pas au XXIe siècle.

Vous êtes mariée depuis quatre ans à l’acteur Jason Ralph. Comment surmontez-vous ces mois de confinement?