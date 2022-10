Attentat de Nice: la policière qui a tué le terroriste témoigne au procès

Attentat de Nice : «Je passe mon arme dans la cabine et je tire à plusieurs reprises»

Elle s’avance à la barre, et cette femme à la carrure athlétique paraît soudain très frêle. Magali Cotton est la policière qui a abattu l’auteur de l’attentat de Nice, le 14 juillet 2016, mais elle ne joue pas les héroïnes. Venue témoigner mardi au procès à Paris, elle fond en larmes puis s’agrippe à la barre et commence d’une voix grave son récit.

Arrivés à sa hauteur, ils s’approchent de la cabine et crient au chauffeur d’arrêter. Ils ne pensent alors pas à un attentat, plutôt à un homme ivre, «qui ne gère plus son véhicule». Mais «le chauffeur pointe une arme sur nous et tire trois fois», avant de repartir à toute allure, affirme Magali Cotton, cheveux bruns tirés en arrière, jean et T-shirt noir, mimant le geste effectué par l’assaillant, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.