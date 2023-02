Affaire Maëlys: la juge qui a instruit le dossier brise le silence

France : «Je pensais continuellement à Maëlys, à ce qu’elle était devenue»

«C’est un dossier unique dans une vie.» Pendant quatre ans, Gaëlle Bardosse a dirigé les investigations dans la retentissante et bouleversante affaire Maëlys. Un an après la condamnation de Nordahl Lelandais à perpétuité pour l’enlèvement et le meurtre de la fillette de 8 ans, la juge d’instruction de Grenoble (Isère) a accepté de se confier. Dans une interview accordée au «Parisien» et à RTL/M6, la magistrate de 51 ans revient sur le «tourbillon» qu’a été cette affaire et la «pression infernale» qu’elle a subie pendant ces quatre années harassantes.