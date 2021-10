Panne géante de Facebook : «Je pensais m’ennuyer un peu, mais finalement pas du tout»

Les ados ont dû revoir leurs habitudes de communication l’espace d’une soirée. Un expert décrypte le phénomène.

«Je dois pouvoir communiquer avec mes amis et ma famille. Pour moi, c’est inacceptable!» Mohamed, 17 ans, ne mâche pas ses mots lorsqu’on lui demande, devant le gymnase du Bugnon à Lausanne, comment il a vécu sans WhatsApp lundi soir . La panne qui a affecté les réseaux sociaux du groupe Facebook pendant plus de sept heures a obligé les utilisateurs à se réinventer pour communiquer. «Je suis revenu aux vieux SMS pour écrire à mes potes, comme à l’époque», explique Michael.

Il n’était pas le seul, comme l’attestent les opérateurs suisses, qui ont constaté jusqu’à trois fois plus de messages échangés sur leur réseau. D’autres se sont rabattus sur Telegram – tandis que les plus jeunes, eux, ont privilégié TikTok et Snapchat.