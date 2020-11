L’auteure de l’attaque au couteau mardi après-midi à Lugano a été placée en détention provisoire. Elle a été interrogée pour la première fois mercredi, a expliqué le Ministère public de la Confédération (MPC). Il a également confirmé avoir reçu en mars 2018 un rapport d’enquête de fedpol en rapport avec un précédent séjour à l’étranger de l’auteure présumée. Elle est accusée de soupçon de tentative de meurtre et de lésions corporelles graves ainsi que de violation de l’article 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaida» et «Etat islamique» et les organisations apparentées.