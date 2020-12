Fabio Jakobsen n’a pas eu beaucoup d’occasions de sourire depuis quatre mois et demi. KEYSTONE

Trois imposantes cicatrices sur le visage et un nez qui «ressemble à celui d’un boxeur» d’après ses propres mots. Fabio Jakobsen porte encore les stigmates de son accident spectaculaire au Tour de Pologne, début août, où il était violemment passé à travers les barrières de sécurité suite à un accrochage avec Dylan Groenewegen lors d’un sprint à l’arrivée de la première étape.

Quatre mois et demi plus tard, le Néerlandais se reconstruit petit à petit. Il est revenu en longueur sur ce drame pour la première fois, auprès du média Algemeen Dagblad.

Le coureur de l’écurie Deceuninck - Quick-Step ne conserve aucun souvenir de sa chute: «Je roulais vers les derniers kilomètres juste derrière mes coéquipiers Davide Ballerini et Florian Sénéchal. C’est la dernière chose dont je me souviens.»

Placé en coma artificiel, Jakobsen reprend connaissance trois jours plus tard. Il se réveille alors sur son lit d’hôpital, en soins intensifs, entouré de trois médecins. «J’ai perdu deux jours de ma vie», témoigne-t-il.

Dans la foulée, il prend conscience des dégâts. «J’avais beaucoup de mal à respirer, j’avais peur de m’étouffer. J’ai reçu toutes sortes de médicaments. Mes pieds devenaient engourdis, puis mon bassin, mes mains et mes épaules et finalement je m’endormais. J e p e nsais que j’étais e n train de mourir. Cela s’est produit 50 , peut-être 100 fois. J’étais terrifié. Je me battais, j’ai commencé à respirer de manière plus extrême, j’ai ressenti de la panique. [...] Ce furent les jours les plus longs de ma vie. Je n’ai jamais souffert comme ça.»

La liste de ses blessures impressionne: «Contusion cérébrale, fissures dans mon crâne, nez cassé, mâchoire cassée et déchirée, dix dents en moins. Des parties de mes mâchoires supérieures et inférieures ont disparu. Des coupures sur le visage. Une grosse coupure dans mon oreille. Pouce cassé. Contusion à l'épaule et contusion pulmonaire. Le nerf de ma corde vocale a pris un coup. Et mes fesses sont très meurtries.»

Un retour envisagé en mars

Défiguré après l’accident, au point où sa petite amie ne l’a reconnu que de près, Fabio Jakobsen est aujourd’hui bien plus fringant. Il est déjà remonté sur un vélo et songe à revenir à la compétition en mars. «Mais il est plus réaliste que ce soit en août», concède-t-il à AD. Sans savoir s’il pourra retrouver 100% de ses capacités. «Pour le moment rien n’a été trouvé qui puisse me restreindre. Je ne le saurai pas avant d’avoir essayé.»

Le jeune homme de 24 ans rejette également d’éventuelles séquelles psychologiques qui le pousseraient à ne pas retourner dans un sprint: «C’est un avantage que je ne me souvienne de rien du crash lui-même. Je n’y pense pas, je n’ai pas peur de tomber. Je pense aussi que ce genre d’incident grave n’arrive pas souvent. On ne gagne pas deux fois à la loterie, non? Si je veux revenir, je dois oser tout donner. Un sprinteur qui freine trop ne gagne pas.»

Poussé par Dylan Groenewegen (en jaune et noir), Fabio Jakobsen (à gauche) s’apprête à traverser violemment les barrières de sécurité lors de la première étape du Tour de Pologne, le 5 août. KEYSTONE

En attendant, Jakobsen garde de l’amertume envers Dylan Groenewegen. «J’ai du mal à comprendre pourquoi il a fait ça (ndlr: le pousser dans les barrières). Ne m’a-t-il pas vu? A-t-il pris trop de risques? Voulait-il gagner à tout prix? Il savait aussi que c’était une arrivée rapide, quels étaient les risques. [...] Il aurait dû penser aux conséquences. Nous sommes des humains, pas des animaux. C’est un sport, pas une guerre où tout est permis.»