Covid en Italie : «Je pense que ces tests ne sont pas utilisés correctement»

Face à la 2e vague de pandémie qui déferle sur l’Europe, les experts italiens estiment que les tests rapides ont échoué.

Dans une tente en plein air, un médecin s’accroupit et gratte les narines de ses patients avec un instrument fin ressemblant à une paille. Il tamponne une bande de papier et en quelques secondes obtient un résultat: «Negativo».

L’Italie a effectué des millions de ces tests rapides de détection du coronavirus, appelés tests «antigéniques» et les résultats négatifs permettent aux citoyens de circuler librement. Son succès apparent a ainsi encouragé la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Slovaquie et d’autres à suivre cette voie.

Et pourtant, en Italie ces tests n’ont pas arrêté une épidémie qui est passée d’environ 500 cas par jour en août, lors de leur mise en place, à plus de 35’000 désormais, avec des infections qui dépasseront le million de cas mercredi.

Moins cher et plus rapide

Un vaccin contre le Covid-19 pourrait semble-t-il être prêt dans les semaines et mois qui viennent, mais pas à temps pour lutter contre la vague actuelle d’infections en Europe et ailleurs.

L’Italie a fermé les bars, les restaurants et les magasins dans les zones les plus touchées et instauré un couvre-feu nocturne à l’échelle nationale, mais a jusqu’à présent évité un second confinement généralisé, les tests antigéniques représentant un élément essentiel de cette stratégie.