Concours de beauté critiqué : «Je pense que l’Irlandaise moderne n’est pas une jolie princesse glamour»

«Elle était charmante et belle comme la rose de l’été»: cette ballade du XIXe siècle a inspiré un concours international de beauté visant à élire une jeune femme d’origine irlandaise, une compétition critiquée pour son manque de diversité.

Ce concours retransmis à la télévision et baptisé «Rose of Tralee» a fait son grand retour cette année après avoir été annulé deux années de suite en raison de la pandémie. Lorsqu’il s’est achevé cette semaine dans cette ville du comté de Kerry (sud-ouest de l’Irlande), les candidates, trente-trois jeunes femmes vêtues de robes de soirée colorées, ont entonné la fameuse chanson.

Connues sous le nom de «roses», elles sont irlandaises ou issues de la diaspora irlandaise dans le monde, et ont remporté des sélections locales attirant des milliers de participantes. Cathrena Collins, étudiante en droit de 24 ans, a ainsi représenté la communauté irlandaise dans sa ville de New York, tout comme sa grand-mère l’avait fait en 1965. «C’était un grand truc pour moi. En grandissant, j’en ai toujours entendu parlé», a-t-elle raconté à l’AFP.

«Refléter la société irlandaise»

L’an dernier, le concours avait annoncé une série de changements pour se moderniser. Les femmes mariées sont désormais autorisées à participer, la limite d’âge a été portée de 28 à 29 ans et les femmes transgenres sont les bienvenues.

Créé en 1959 et devenu un événement incontournable de la télévision irlandaise depuis sa première diffusion en 1967, le concours a tenté d’évoluer au fil du temps. Mary McGill, autrice irlandaise, a rappelé qu’il avait été instauré à une époque où «le puritanisme catholique» constituait une «partie énorme» de l’identité irlandaise et la féminité était placée «sous une forme de surveillance extrême et d’attente extrême en termes de moralité».